Real Madrid : la guerre s’intensifie entre Carvajal et Arbeloa

Le latéral droit est clairement devenu une source de tensions à la Casa Blanca. En effet, Dani Carvajal vit une fin de saison amère au Real Madrid. Celui qui doit sans doute disputer sa dernière Coupe du Monde avec l’Espagne a été freiné par une grave blessure, et le Madrilène n’a donc joué que très peu de minutes sous les ordres d’Arbeloa. L’entraîneur espagnol avait d’ailleurs affiché une position ferme en conférence de presse, refusant toute gestion particulière pour favoriser sa présence en sélection. Seulement, cette situation a rendu encore plus tendue la relation entre les deux hommes.

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Comme l’indique Sport, les désaccords sont nombreux depuis des semaines. Un élément très précis serait donc au cœur du problème : la jalousie. Pour rappel, Carvajal avait relégué Arbeloa sur le banc à ses débuts au club, avant de devenir une référence à son poste. Aujourd’hui, le contexte semble inversé et pourrait précipiter une fin de cycle difficile pour l’ancien capitaine. La guerre est plus que jamais présente en interne, alors que son avenir reste incertain. Sa prolongation de contrat n’a pas été évoquée alors qu’il lui reste que quelques semaines avant le mois de juin. Si la crise embrasse le Real Madrid en cette fin de saison, la jalousie pourrait empêcher le joueur de la terminer.