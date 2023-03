Serie A : Naples se balade au Torino, Fiorentina assure contre Lecce

Avant les deux derbys italiens ce dimanche, la 27ème journée de Serie A se poursuivait cet après-midi avec deux rencontres dont le déplacement de l’actuel leader, le Napoli au Stadio Olimpico Grande Torino pour y défier le Torino, en quête d’une place européenne. Rapidement, Victor Osimhen a ouvert le score sur un corner tiré par Piotr Zieliński (9e), avant que son comparse géorgien, Khvicha Kvaratskhelia ne transforme un penalty qu’il avait lui-même provoqué sur Karol Linetty (35e). En seconde période, le latéral Mathías Olivera a parfaitement déposé un caviar au second poteau, sur la tête de Victor Osimhen qui s’est ainsi offert un doublé (51e). Puis le Français Tanguy Ndombele a inscrit son tout premier but sous le maillot napolitain en Serie A (68e) pour clôturer ce large succès (0-4)

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre à la même heure, la Fiorentina accueillait, dans son stade Artemio Franchi, le promu Lecce qui est loin d’être un adversaire simple à manœuvrer cette saison. Au cours de ce match plutôt dominé par la Viola, le latéral des Salentini, Antonino Gallo a été fautif d’un CSC (27e), inscrivant contre son gré l’unique but de la partie et offrant ainsi la victoire à la Fiorentina sur la plus petite des marges (1-0). Au classement, les joueurs de Vincenzo Italiano s’installent à la 9ème place devant le Torino. Naples creuse un peu plus l’écart en tête du classement, tandis que Lecce reste 15ème avec un matelas de huit points sur la relégation.

À lire

Serie A : premier succès de la saison à domicile pour la Sampdoria face à l’Hellas Vérone