Strasbourg et l’AC Milan trouvent un accord à 50 M€ pour Diego Moreira

Le mercato est complètement fou du côté de Strasbourg. Le Racing a recruté pas moins de 11 joueurs, dont Diogo Sousa (10 M€), Jacobo Ortega (10 M€), Fabio Baldé (7 M€), Angelo Candido (5 M€) ou encore Giovanni Reyna (3 M€). Dans le sens inverse, huit joueurs ont déjà quitté l’Alsace, avec notamment les importantes ventes de Valentín Barco (40 M€) et Emmanuel Emegha (25 M€). Un véritable bouleversement qui ne concerne pas uniquement l’effectif puisque le Racing a également changé d’entraîneur. Hugo Oliveira a succédé à Gary O’Neil sur le banc strasbourgeois pour diriger ce nouveau cycle.

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Et un nouveau départ important est en passe d’être finalisé en Alsace : celui de Diego Moreira. D’après plusieurs sources italiennes, l’AC Milan a identifié Diego Moreira (22 ans) comme l’une de ses grandes priorités offensives. Capable d’évoluer sur tout le côté gauche, mais également dans un rôle plus axial derrière l’attaquant, l’international belge (4 sélections) a convaincu la direction milanaise et Ruben Amorim, qui apprécie particulièrement sa polyvalence, sa créativité et ses qualités de percussion.

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Diego Moreira s’était mis d’accord avec Leipzig

Le dossier a d’ailleurs connu une nette accélération ces dernières heures. Un accord verbal a été trouvé entre l’AC Milan et Strasbourg, tandis que les documents sont désormais en cours de préparation. L’opération devrait atteindre plus de 50 millions d’euros et une clause de revente doit être incluse dans l’accord entre les deux clubs. La volonté du joueur a aussi pesé lourd dans les négociations. Malgré plusieurs propositions venues d’Allemagne et du Royaume-Uni, et même un accord entre le joueur et le RB Leipzig que nous avions évoqué, Diego Moreira a finalement choisi l’AC Milan.

Une position claire qui a facilité les discussions et permis aux Rossoneri de prendre définitivement l’avantage sur la concurrence. Le club italien souhaite à présent finaliser rapidement les derniers détails administratifs afin de sécuriser son arrivée. Arrivé à Strasbourg en 2024 après être notamment passé par Benfica, Chelsea et l’OL, Moreira s’est progressivement imposé en Ligue 1 et avait inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 42 rencontres avec le RCSA, toutes compétitions confondues.