Brest : Eric Roy détruit ses joueurs

Rien ne va plus pour Brest. Battus 1-0 au Havre ce mercredi soir, les Brestois enchaînent une nouvelle contre-performance et glissent à la 14e place de Ligue 1, à égalité avec le barragiste. Un revers qui a fait sortir Eric Roy de ses gonds. En conférence de presse, l’entraîneur n’a pas mâché ses mots : « il nous manque beaucoup trop de choses actuellement. On est en difficulté dans les duels, dans l’utilisation du ballon… Que de déchet, chez tous ! Quand tu prends tes joueurs, beaucoup sont en dessous de leur niveau. » Lucide, Roy a reconnu que son équipe n’avait pas montré grand-chose : « ce match aurait pu finir à 0-0, mais on perd sur un corner, un duel qu’on perd. Le collectif s’en ressent. Si on veut gagner des matches, il va falloir être bien meilleur. »

Le coach brestois a également pointé un problème d’attitude, en rappelant à ses joueurs la réalité du championnat : « ceux qui pensent qu’on est meilleurs que Le Havre doivent redescendre sur terre. » Pour Roy, l’époque de l’euphorie européenne est révolue : « notre championnat, c’est celui-là. On a vu qu’on n’était pas meilleurs que Le Havre. Je le rabâche depuis le début de saison : notre objectif, c’est de laisser trois équipes derrière nous. » Inquiet, Roy espère surtout une prise de conscience collective : « on ne peut pas dire qu’il y a une réelle progression. Le contenu n’est pas suffisant. Il faut qu’on prenne conscience qu’on est face à nos limites. »

