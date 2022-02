Manchester City prolonge João Cancelo

Manchester City vient d'annoncer ce mardi la prolongation de son latéral droit João Cancelo pour deux saisons supplémentaires. Avec ce nouveau contrat, le Portugais de 27 ans sera Citizen jusqu'en juin 2027. « Manchester City est un club fantastique, je suis incroyablement heureux d'avoir signé ce nouvel accord. », a déclaré le défenseur lors de sa prolongation.

Arrivé de la Juventus en 2019, Cancelo est devenu l'un des joueurs essentiels de l'équipe de Pep Guardiola. L'international portugais a déjà disputé 30 matchs depuis le début de la saison avec City, il a inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.

He's staying! 🙌



We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ✍️#ManCity