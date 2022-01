Leo Messi est déjà sur le retour vers Paris !

La suite après cette publicité

Lionel Messi et sa famille sont restés en quarantaine après que le joueur et d'autres membres de son clan aient été testés positifs au Covid-19. Annoncée à Paris dans quelques jours, la Pulga devrait finalement arriver en France dans la journée.

En effet, il a été aperçu en compagnie de sa femme hier soir aux alentours de minuit à l'aéroport de Rosario. Selon El Litoral, Messi serait en bon état de santé et ne présenterait plus aucun symptôme. Il a surtout été testé négatif avec sa famille, lui permettant un retour anticipé en France. Il reste cependant plus qu'incertain pour le match de dimanche contre l'Olympique Lyonnais.