Record historique de vues pour FM en décembre !

Après une année riche en actualité, Foot Mercato a terminé l’année en beauté. Non seulement FM a lancé avec succès sa chaîne officielle Twitch, mais le média leader sur l’actualité du football en France s’est également refait une beauté au mois de décembre.

Mais ce n’est pas tout, grâce au travail de l’ensemble de sa rédaction, de ses équipes vidéos et CM, Foot Mercato a pulvérisé son record de vues sur un mois. Sur tout l’écosystème FM (site et réseaux sociaux), 176 millions de vues ont été comptabilisées au mois de décembre 2022. Merci à vous pour votre fidélité et nous comptons sur vous en 2023 pour faire encore mieux !

