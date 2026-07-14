Le Paris FC va recruter un joueur du PSG

Emmanuel Mbemba (18 ans) a annoncé son départ du Paris Saint-Germain, mais le jeune défenseur va rester dans la capitale. Annoncé dans le viseur de l’AS Monaco et de plusieurs clubs de Premier League, Mbemba a choisi son futur club.

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Selon Le Parisien, l’ancien capitaine du PSG vainqueur de la coupe Gambardella va s’engager avec le Paris FC. Il est attendu demain matin dans les installations de l’autre club de la capitale pour y passer sa visite médicale et y signer son premier contrat professionnel.