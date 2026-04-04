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Ligue 1

Lille s’intéresse aussi à Grégory Lorenzi

Par Josué Cassé
Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest @Maxppp

Grégory Lorenzi est un homme désiré. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’actuel directeur sportif du Stade Brestois est convoité par le LOSC, qui cherche un dirigeant pour animer sa cellule sportive.

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Méfiance toutefois car les Dogues ne sont pas seuls sur le coup. Rennes, Lens, Angers, l’ASSE et Lorient sont également intéressés, tandis que Nice a ouvert des discussions. Affaire à suivre…

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