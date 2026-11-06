C’est la crise à Strasbourg !

La greffe ne prend pas entre Hugo Oliveira et Strasbourg. Arrivé cet été à la place de Gary O’Neil, l’entraîneur portugais avait posé ses valises en Alsace avec l’étiquette d’un fin tacticien capable de faire progresser ce jeune effectif strasbourgeois. Or, le constat est totalement différent de ce qui était attendu : après dix journées de Ligue 1, le RCSA occupe la 13e place du championnat et compte déjà six défaites en championnat. La dernière, ce vendredi soir contre Toulouse (3-1).

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Pourtant, les coéquipiers d’Ismaël Doukouré avaient plutôt bien entamé la rencontre et semblaient même supérieurs à leurs adversaires en première période. Mais ils ont été punis juste avant la pause sur une réalisation de Santiago Hidalgo (45e+1). Malgré les consignes de leur entraîneur à la pause et une entame de seconde période encourageante, Filip Jorgensen était contraint d’aller chercher le ballon dans ses filets une deuxième fois (56e). Symbole de la frustration qui gagne le groupe, Hugo Oliveira a alors décidé de remplacer simultanément son trio offensif Yassine-Harder-Godo (62e). Une décision qui n’a visiblement pas plu aux principaux intéressés, particulièrement agacés au moment de quitter la pelouse, comme l’ont montré les images de Ligue 1+. La réduction de l’écart de Gio Reyna (67e) n’a finalement pas suffi à relancer le Racing, qui a encaissé un troisième but à un quart d’heure de la fin.

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Hugo Oliveira se veut optimiste

Après le coup de sifflet final, Samir El Mourabet a reconnu les difficultés de son équipe. « On a fait une bonne entame de match. On prend un but, on ne sait pas s’il y a main ou hors-jeu. On est bien rentrés en deuxième période, on a pris un but sur coup de pied arrêté et un troisième, et voilà… Les problèmes défensifs à l’extérieur? C’est un peu tout. On va se remettre à travailler après la trêve pour gagner à domicile », a-t-il confié, totalement abattu. De son côté, Lucas Hogsberg a pointé le manque de rigueur de ses coéquipiers : « honnêtement, on a eu le contrôle du match en première mi-temps. On concède un but très stupide. On a discuté à la pause. On s’est dits que c’était inacceptable, qu’on devait faire mieux. Et quand ils ont marqué encore, ça a été encore plus compliqué. »

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Le défenseur danois a ensuite insisté sur les lacunes de Strasbourg dans les deux surfaces. « Pour moi, quand ils marquent sur corner, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Quand on prend un but comme ça, ce n’est pas normal. Ce qu’on a manqué en 1ère mi-temps ? La dernière passe, de la qualité… On doit vraiment être meilleurs dans les petits espaces. On peut faire beaucoup mieux. » Interrogé sur la frustration affichée de certains joueurs, Hugo Oliveira a tenté de calmer le jeu : « on a un groupe très jeune, avec beaucoup d’ambitions et d’attentes. Tout le monde travaille pour transformer cette énergie en bonnes choses. Avec ça, on va faire de bonnes choses dans ce championnat. » Des paroles qui se veulent rassurantes, mais le constat est là : Strasbourg compte 10 points après 10 journées, soit son plus faible total depuis quatre ans. Les Alsaciens, qui réalisent leur pire début de saison depuis l’arrivée de BlueCo, devront vite trouver la solution, après la trêve contre Brest sous peine de s’enliser dans la crise.