Serie A : l’AC Milan et Olivier Giroud faciles contre le Torino, l’AS Roma tombe face à l’Hellas

Pour les deux dernières rencontres du jour comptant pour la 2ème journée de Serie A, l’AC Milan recevait le Torino tandis que la Roma se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Vérone. Dans le premier match de cette soirée, les Milanais prenaient rapidement le contrôle du jeu et ouvraient le score par l’intermédiaire de Christian Pulisic (33e, 1-0). Dans la foulée, Perr Schuurs égalisait (36e, 1-1) mais c’était sans compter sur Olivier Giroud qui transformait un pénalty juste avant la pause pour redonner un petit avantage aux siens (43e, 2-1).

La suite après cette publicité

Au bout du temps additionnel de cette première période, Théo Hernandez inscrivait même le but du break (45e+2, 3-1). Au retour des vestiaires, Olivier Giroud récidivait, toujours sur pénalty, pour parachever la victoire des locaux (65e, 4-1). Une deuxième victoire en autant de rencontres pour les joueurs de l’AC Milan. Dans l’autre match, l’AS Roma s’est incliné malgré un but de Houssem Aouar en début de deuxième période après des réalisations signées Ondrej Duda et Cyril Ngonge (2-1). Un début de championnat difficile pour les Romains qui n’ont qu’un seul point après deux journées.