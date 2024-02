OM : ce qu’il faut retenir des dernières expériences de Jean-Louis Gasset

Gennaro Gattuso et l’OM, c’est terminé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club phocéen n’a pas traîné pour le remplacer. À peine l’Italien était annoncé sur le départ que Jean-Louis Gasset était cité pour le remplacer. Le Français de 70 ans a l’avantage d’être libre et il connaît parfaitement la Ligue 1 après ses passages à Bordeaux, au Paris Saint-Germain, à Montpellier puis à Saint-Étienne. L’OM devra toutefois obtenir une dérogation pour que l’entraîneur de 70 ans puisse coacher sa nouvelle équipe (la limite d’âge est fixée à 65 ans, ndlr), mais ça ne devrait pas être un problème. En revanche, la question sur le choix Gasset se pose assez rapidement, même s’il ne s’agit que d’une mission courte. Oui, l’ancien adjoint historique de Laurent Blanc est disponible immédiatement, mais a-t-il les qualités pour jouer les pompiers de service jusqu’à la fin de la saison ?

La suite après cette publicité

Sur le papier, Gasset est l’un des techniciens les plus chevronnés de notre championnat. Après son aventure parisienne avec Blanc (2013-2016), il a fait des miracles avec l’ASSE. Arrivé en tant qu’adjoint de Julien Sablé, Gasset avait été propulsé numéro 1 en décembre 2017 avant de mener les Verts à la 7e place pour sa première saison (2017-2018) alors qu’ils flirtaient avec la zone de relégation durant l’hiver. S’en suivra une très belle 4e place la saison suivante (2018-2019). Au total, il aura dirigé 62 matches à la tête de l’ASSE avec un bilan de 29 victoires, 13 nuls et seulement 15 défaites. Sous sa direction, l’ASSE a remporté 51% de ses rencontres, cumulant 100 points en une saison et demie et terminant à une position au classement jamais vu depuis la grande équipe des Verts du début des années 80 (4e). En L1, Gasset affichait également une moyenne de 1,75 point par match. Il s’agit du meilleur total pour un entraîneur stéphanois dans l’élite depuis Robert Herbin entre 1972 et 1983 (1,85 point par match). Un détail important, quand on sait que ce dernier avait récupéré l’ASSE aux portes de la relégation à son arrivée et avec une équipe dans le mal et traumatisée par un début de saison catastrophique et une gifle reçue dans le derby face à l’OL (5-0).

À lire

L’OM pense toujours à Paulo Fonseca pour l’été prochain

Un miracle à l’ASSE, mais après…

Sauf que ses dernières expériences n’ont pas vraiment été couronnées de succès. À la fin de son aventure stéphanoise en 2019, Gasset annonçait prendre sa retraite, avant d’en sortir un an plus tard, en août 2020, pour entraîner des Girondins de Bordeaux végétant dans la deuxième moitié de tableau en L1. Si son expérience en Gironde sera finalement assez moyenne (13 victoires-6 nuls-20 défaites) Gasset, qui était arrivé en catastrophe deux semaines avant le début de saison de L1, aura eu le mérite de stabiliser une équipe bordelaise à la dérive à son arrivée et qui a terminé au 12e rang de Ligue 1. Pour rappel, Vladimir Petkovic, son successeur à la tête des Girondins, a fait plonger le club au scapulaire en Ligue 2 quelques mois plus tard avec un effectif quasiment similaire.

La suite après cette publicité

Après son expérience en Gironde, Gasset a rebondi en mai 2022 à la tête de la Côte d’Ivoire. La suite, on la connaît. L’objectif du Français était bien évidemment de monter une équipe d’Éléphants destinée à briller lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 organisée à domicile. Ce que les partenaires de Serge Aurier ont réussi à faire. Mais pas Gasset, qui, malgré un bilan positif de 11 victoires, 3 nuls et 4 défaites et des choix forts au niveau de son groupe, a payé très cher ses déroutes face au Nigeria (0-1) et la Guinée Équatoriale (0-4) malgré un effectif riche en stars, devenant ainsi le deuxième sélectionneur des Éléphants à réussir cette contre-performance. Homme capable de miracles par le passé, Jean-Louis Gasset saura-t-il trouver la clé pour réveiller l’OM et assurer la fin de saison ?