Bayern Munich : Philippe Coutinho a été opéré !

L'été dernier, le Bayern Munich a obtenu le prêt de Philippe Coutinho. Le Brésilien, qui n'a pas convaincu au FC Barcelone, voulait se relancer en Allemagne. Mais l'international auriverde devrait revenir en Catalogne à l'issue de son prêt puisque les Bavarois ne comptent pas lever son option d'achat. Toutefois, Coutinho, dont le nom circule surtout en Premier League, a repris les entraînements avec le Bayern Munich.

Mais cela a été de courte durée pour l'ancien de Liverpool qui ne sera pas de la partie si la Bundesliga reprenait bien le 9 mai prochain. En effet, son club a publié un communiqué ce vendredi. «Philippe Coutinho a été opéré à la cheville droite vendredi. L'opération s'est bien déroulée. Coutinho commencera son programme de rééducation dans environ 14 jours». Une mauvaise nouvelle pour le footballeur âgé de 27 ans.

@Phil_Coutinho wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Coutinho wird in rund 14 Tagen mit seinem Aufbauprogramm beginnen. #ComeBackStronger, Philippe!



https://t.co/ZVCReWg9US