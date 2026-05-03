Lens : le constat amer de Florian Thauvin sur la forme de l’OM

Aujourd’hui étincelant du côté de Lens, Florian Thauvin est en train de réussir la deuxième partie de sa carrière. Auteur de 76 buts et 49 passes décisives en 227 matches sous le maillot de l’OM, la star des Sang et Or a tenu à revenir sur la situation actuelle de son ancien club, en pleine crise sportive et interne. Une équipe qui l’avait pourtant impressionnée cette saison.

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«Je trouve que c’est dommage, j’ai vraiment trouvé un effectif de grande qualité quand on les a joués cette saison. Steve (Mandanda) peut en témoigner, quand on était au club, on n’avait pas un effectif de cette qualité. Beaucoup de choses se sont passées, il faut prendre en compte la situation et l’aspect mental, il y a eu des changements et des mauvais résultats, c’est une pression au quotidien et, en plus, à Marseille qui n’est pas faite pour tout le monde. Ils ont du mal à trouver les ressources, mais j’espère que ça s’arrangera», a assuré l’ex-capitaine de l’OM.