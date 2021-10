Manchester United : Cristiano Ronaldo sort du silence

La suite après cette publicité

Au bord du gouffre après la gifle reçue à Old Trafford face à Liverpool (0-5), Manchester United était attendu au tournant face à Tottenham. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont fait taire leurs détracteurs en s'imposant 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium. Une cinquième victoire de la saison qui permet à United de revenir à trois longueurs du podium. Balloté toute la semaine après l'humiliation reçue face aux Reds, Ole Gunnar Solskjaer attendait une réaction de ses hommes.

Et la révolte est venue d'un certain Cristiano Ronaldo. La star portugaise qui avait réclamé au vestiaire un soutien total envers le manager norvégien, a propulsé les siens sur la voie royale. Buteur à la 39e puis passeur décisif pour Cavani (64e), CR7 a envoyé un sacré message à la concurrence. Interrogé à l'issue de la rencontre par Sky Sports, l'international lusitanien s'est exprimé pour la première fois publiquement depuis le naufrage mancunien face à Liverpool.

Cristiano Ronaldo se réjouit de la performance collective des siens

Une intervention médiatique qui met en exergue la motivation extrême du principal protagoniste à remettre les Red Devils sur les bons rails. « Nous savions avant le match que nous avions eu une semaine difficile. Nous avons eu des résultats auxquels nous ne nous attendions pas, l'équipe était sous pression et un peu triste, mais nous savions aujourd'hui que nous répondrions. Nous avons bien joué. Mon travail consiste à aider l'équipe avec mon expérience, mes buts, mes passes décisives et je l'ai fait aujourd'hui - je me sens si heureux pour cela, » a ainsi commenté le buteur portugais auteur de son quatrième but de la saison en Premier League.

Mais plus que sa performance individuelle, c'est la prestation collective que préfère souligner l'ancien joueur de la Juventus. Celle-ci tord le cou aux idées reçues sur un Ole Gunnar Solskjaer plus que jamais esseulé, abandonné par ses joueurs. « En termes d'équipe, nous avons réalisé une performance incroyable. J'espère que nous avons changé les choses. Ce n'est pas seulement la faute de l'entraîneur, les joueurs sont aussi concernés. Je pense que quelque chose s'est produit pour une raison et nous devons être heureux de ce que nous avons fait, » analyse ainsi CR7. Prochaine étape dans l'opération reconquête pour Manchester United mardi en Ligue des champions face à l'Atalanta.