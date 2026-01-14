CAN 2025 : dans une bataille tendue, le Maroc s’impose aux tirs au but face au Nigéria !

Après la première demi-finale qui a vu le Sénégal s’imposer face à l’Egypte (1-0), la CAN 2025 se poursuivait ce mercredi soir avec le gros choc entre le Maroc et le Nigéria. Le pays hôte défiait probablement la meilleure équipe de la compétition à savoir le Nigéria qui a roulé sur tous ses adversaires. Sur le papier, l’affiche était palpitante avec du très beau monde sur la pelouse avec notamment les trois derniers Ballon d’or africain à savoir Osimhen, Lookman et Achraf Hakimi. Sur les compositions d’équipe, aucune surprise avec les deux équipes types.

Et le match, dans une ambiance encore une fois extraordinaire, débutait fort avec deux équipes qui mettaient une intensité folle. La première occasion était à mettre au profit de Brahim Diaz. L’attaquant marocain se jouait du défenseur mais voyait sa frappe enroulée du gauche froler la cage d’un Nwabali battu (9e). Le Nigéria répondait quelques minutes plus tard grâce à Lookman. Trouvé entre les lignes, l’attaquant de l’Atalanta plaçait une belle frappe que Bounou repoussait (14e). Les Lions de l’Atlas, en place tactiquement, empêchaient les Super Eagles de déployer leur jeu. Et malgré quelques occasions marocaines à l’image de Brahim (29e), Hakimi (34e) et surtout Saibari (40e), le Maroc manquait d’un peu de justesse dans le dernier geste pour faire trembler les filets.

Le Maroc logiquement récompensé

Les deux équipes rentraient logiquement au vestiaire avec un 0-0. Dans le second acte, le Maroc décidait de revenir avec l’envie de rapidement débloquer la situation. Et dans la continuité de la première période, les hommes de Walid Regragui mettaient la pression et essayaient de procéder en contre. Au fil des minutes qui s’écoulaient, les deux équipes laissaient logiquement plus d’espace et cela profitait notamment aux Marocains en transition rapide avec Abde Ez. Ce dernier voyait son tir repoussé par Nwabali (54e). Et après 90 minutes, malgré quelques frayeurs de part et d’autres, le score ne bougeait pas plus. Tout allait donc se jouer aux prolongations.

Dans ces fameuses prolongations, les deux formations semblaient plus craindre de se faire punir que d’essayer de marquer. Dans sa ligne de conduite, le Maroc continuait d’étouffer l’équipe du Nigéria qui n’attaquait que timidement dans ce match. Pour tenter de dynamiser une derniere fois la rencontre, Regragui tentait de faire rentrer du beau monde avec En-Nesyri et Akhomach alors que Igamane était entré plus tôt dans la partie. Mais les deux équipes ne parvenaient à se départager; encore une fois. La cruelle séance de tirs au but était inévitable. Dans cet exercice, c’est le Maroc qui a brillé grâce notamment à Yassine Bounou qui a encore repoussé deux tirs.