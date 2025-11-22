Menu Rechercher
PSG, Maroc : la confidence de Walid Regragui sur la blessure d’Achraf Hakimi

Par Hanif Ben Berkane
Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc @Maxppp

Fraîchement Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi poursuit sa rééducation après son entorse sévère de la cheville gauche face au Bayern Munich. Le Marocain ambitionne évidemment de disputer la CAN au Maroc devant son public et espère bien être apte le jour du premier match face aux Comores, le 21 décembre prochain. Dans un reportage diffusé par Canal+, le sélectionneur marocain Walid Regragui a évoqué la blessure de son capitaine et son ressenti juste après.

«Je vois la cheville, pour moi au début ce n’était pas grave. Et je dis à Rachid (ndlr : Benmahmoud, l’adjoint) : "Qu’est-ce que tu en penses ?". Après, quand je l’ai vu pleurer, je me suis dit merde, il n’a jamais été comme ça. Là, ça m’a inquiété. Pour que lui pleure, c’est qu’il a dû peut-être sentir. Je me suis dit : "Là, il y a quelque chose". Mais c’est quoi le top du top ? C’est qu’il a une blessure pour revenir pile pour la CAN. Au moins, il ne joue pas, il se repose et surtout dans la tête. Et je le connais, lui : quand il va revenir, ça va être un animal. Je pense même qu’on va s’embrouiller quand il va revenir (rires). »

