Monaco se renseigne sur un ailier de Bundesliga

L’AS Monaco garde plusieurs options ouvertes pour renforcer son aile après le départ de Maghnes Akliouche au PSG. Selon DeichStube, le club de la Principauté s’est renseigné sur les conditions d’un transfert de Justin Njinmah, ailier de 25 ans du Werder Brême. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Allemand devait rejoindre Hull City en juillet pour 8,5 millions d’euros, avant que l’opération ne capote à la suite d’un changement de directeur sportif du côté anglais. Aucune offre monégasque n’aurait encore été transmise au Werder.

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Cette piste ne devrait toutefois pas être prioritaire puisque Monaco avance en parallèle sur Farès Ghedjemis, qui évolue dans le même registre offensif. Le club du Rocher a transmis une nouvelle offre à Frosinone pour l’international algérien, qui privilégie Monaco malgré l’offensive plus lucrative de Beşiktaş. Si le dossier Ghedjemis se concrétise comme espéré, une arrivée de Njinmah paraît donc moins probable. L’OM s’est également récemment intéressé au joueur du Werder.