Ligue 2 : Ajaccio repasse deuxième, Paris et Sochaux suivent, Nancy au bord du gouffre

Après les succès du leader, Toulouse, et de son nouveau dauphin, l'AJ Auxerre, le peloton de candidats à la montée en Ligue 1 se lançait à l'assaut de la 33e journée de Ligue 2. Mieux placé pour accompagner le TFC à l'échelon supérieur, l'AC Ajaccio se déplaçait en Bourgogne pour défier Dijon et, pourquoi pas, reprendre la deuxième place. Les Corses n'ont pas tremblé et se sont imposés 3-0, grâce à Courtet, Bayala et Arconte. Ils reprennent la 2e place, trois points devant Auxerre. Des Auxerrois suivis de près par le Paris FC et Sochaux. Quatrième et sur une inquiétante série de quatre matches sans victoire, les Parisiens étaient à Rodez, à la lutte pour le maintien.

Unique buteur, Moustapha Name a offert trois points précieux et la victoire aux Franciliens (0-1), qui reviennent à un point du troisième, à égalité avec les Sochaliens, vainqueurs à Nîmes, sur des réalisations de Thioune, Viriginius et Kitala (1-3). Dans «l'autre championnat,» le maintien concernait nombre de formations. Le match de la peur entre Dunkerque (19e) et Grenoble (18e) a tourné à l'avantage des Isérois, portés par le Gambien Abdoulie Sanyang, auteur d'un doublé (0-3), et qui sortent de la zone rouge. La lanterne rouge nancéienne s'est elle rapprochée du National, en s'incliant à Marcel Picot face à Niort (0-2). Eloigné des places de barragistes, le SM Caen a interrompu sa série de victoires à Amiens (1-1), malgré une supériorité numérique. Les Caennais sont doublés au classement par leur rival du Havre, qui a profité d'une réalisation d'Abline pour gagner à Valenciennes.

Les résultats de la 33e journée de Ligue 2 :

Bastia 1 - 2 Guingamp : Talal (57e) pour Bastia ; Pierrot (63e, 75e) pour Guingamp.

Caen 1 - 1 Amiens : Oniangue (53e) pour Caen ; Arokodare (60e) pour Amiens.

Dijon 0 - 3 AC Ajaccio : Courtet (21e), Bayala (54e), Arconte (85e) pour Ajaccio.

Dunkerque 0 - 3 Grenoble : Nestor (43e), Sanyang (45e+1, 64e)) pour Grenoble.

Nancy 0 - 2 Niort : Boutoba (48e), Mendes (83e) pour Niort.

Nîmes 1 - 3 Sochaux : Ponceau (4e) pour Nîmes ; Thioune (39e), Viriginus (70e), Kitala (80e) pour Sochaux.

Rodez 0 - 1 Paris FC : Name (11e) pour le PFC.

Valenciennes 0 - 1 Le Havre : Abline (14e) pour le Havre.