OM : le message fort de Nemanja Radonjić sur son avenir

La suite après cette publicité

Nemanja Radonjić à l'Olympique de Marseille, cela n'a jamais été vraiment concluant. Après avoir paraphé un contrat de cinq ans avec l'Olympique de Marseille contre une indemnité de 14 millions à l'été 2018, le Serbe avait réalisé deux saisons et demie sous le maillot olympien, avant d'enchaîner les prêts. D'abord au Herta Berlin, puis au Benfica, où cela ne s'est pas très bien passé (9 matches, toutes compétitions confondues, 1 but).

«Le moment le plus difficile de ma carrière ? Benfica. Après quelques matchs, je me suis blessé. Une fois que j'ai récupéré, le coach qui m'avait voulu n'était plus là…», a-t-il raconté à la Gazzetta dello Sport. De nouveau prêté au Torino jusqu'à la fin de la saison, l'ex-attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade retrouve des couleurs et du temps de jeu, loin de Marseille. Alors qu'il est toujours lié à l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison, il a avoué vouloir continuer sa carrière avec le club italien.

L'OM devrait récupérer un joli chèque

«Je ne voulais que le Toro. J'aimais l'idée de retourner en Italie, et je voulais travailler avec Juric. Avant de signer l'entraîneur m'a dit : "J'ai besoin de toi". J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre, c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire», a-t-il ajouté dans son entretien pour le journal au papier rose. «Il est pratiquement déjà à nous, il y a une obligation d'achat», avait déjà affirmé le directeur sportif, Davide Vagnati, en conférence de presse, au début du mois de septembre.

Pour rappel, Nemanja Radonjic s'est engagé cet été avec le Torino sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, qui peut devenir obligatoire, sous certaines conditions. Cette obligation d'achat serait fixée aux alentours de deux millions d'euros, avec quelques bonus. Un joli chèque que devrait récupérer Pablo Longoria et la direction de l'OM avec la vente du Serbe de 26 ans, qui n'entre pas dans les plans sportifs d'Igor Tudor.