PSG - Lorient : Nasser Al-Khelaïfi sera présent au Parc des Princes

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont du pain sur la planche car l’été est loin d’être terminé. En effet, le président parisien est en conflit ouvert avec Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines. Alors qu’il souhaite vendre son attaquant français qui a refusé de prolonger cet été, ce dernier n’a pas l’intention de partir et souhaite honorer son contrat. En parallèle, le dirigeant qatari doit gérer les cas épineux de Neymar et Marco Verratti, également poussés vers la sortie sur fond de tensions internes avec Luis Campos.

En attendant de trouver des issues à toutes ces incertitudes, Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale vont remettre leur titre de champion de France en jeu ce samedi face à Lorient. À cette occasion, RMC Sport informe que le dirigeant francilien sera bel et bien présent dans les tribunes du Parc des Princes contrairement à l’émir du Qatar, absent.

Pour cette première journée de L1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€). Misez 10€ sur une victoire 3-0 du PSG face à Lorient pour tenter de remporter 84€ (cote à 8,4).

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG-LORIENT sur CANAL+ SPORT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.