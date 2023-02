Affaire Dani Alves : des traces de sperme retrouvées sur la plaignante

La suite après cette publicité

Accusé de viol et emprisonné à titre provisoire depuis la fin du mois de janvier, Dani Alves voit l’étau se resserrer. Alors que Brésilien fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle présumée (qui, dans le droit espagnol, inclut le viol) et que la plaignante reproche à l’ancien latéral du Barça une fellation forcée et pratiquée avec violence au Sutton, une discothèque de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre, de nouveaux éléments ont été dévoilés ce vendredi.

Selon les informations du média espagnol Marca, les rapports médico-légaux fournis au 15e tribunal d’instruction de Barcelone indiquent que des traces de sperme correspondant au profil génétique de Daniel Alves ont été retrouvées sur la plaignante. L’ADN du joueur a également été retrouvé sur les vêtements de la victime et sur le sol de la boîte de nuit. Pour rappel, Alves avait tout d’abord nié les faits, affirmant ne pas connaître la victime, avant de reconnaître une fellation consentie…

