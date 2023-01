Marseille-Monaco : les compositions officielles

Après le match nul concédé par Lens à Troyes, l’OM peut ravir la place de dauphin des Sangs et Or en cas de victoire ce soir face à l’AS Monaco (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Phocéens sont d’ailleurs très en forme car ils sont sur une série de 8 victoires en autant de matchs. Quant aux Asémistes, ils chercheront aussi à prendre de l’avance sur Rennes dans la lutte pour la place qualificative en Europa League.

La suite après cette publicité

Dans le 3-4-2-1 d’Igor Tudor, Blanco prendra place entre les poteaux suite à la blessure de l’habituel titulaire Pau Lopez. Il n’avait plus été titularisé en L1 depuis octobre et un match contre Ajaccio. Pour le reste nous retrouvons les classiques comme Kolasinac en défense centrale, Nuno Tavares en piston gauche et Sanchez seul en pointe. Du côté du Rocher, Philippe Clément opte pour son 4-4-2, si un Ben Seghir vient de quitter la Canebière, un autre pourrait jouer des tours à l’OM puisqu’Eliesse est associé en pointe avec Wissam Ben Yedder

À lire

Sanchez profite de la faute de main de Nübel, l’OM égalise contre Monaco !

Les compositions officielles :

Marseille : Blanco - Gigot, MBemba, Kolasinac - Under, Veretout, Rongier, Tavares - Guendouzi, Malinovskyi - Sanchez

Monaco : Nübel - Vanderson, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Golovin - Ben Yedder, Ben Seghir

La suite après cette publicité