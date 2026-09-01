Ibrahim Mbaye quitte le PSG et file à Aston Villa pour 55 M€ !

Ibrahim Mbaye prend son envol. L’ailier âgé de 18 ans, formé au Paris Saint-Germain, quitte le club parisien pour rejoindre l’Angleterre et Aston Villa. Le club de Birmingham, vainqueur de la précédente édition de l’Europa League, a déboursé 55 millions d’euros pour déloger le natif de Trappes, également dans le viseur de Liverpool. «Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature d’Ibrahim Mbaye, en provenance du Paris Saint-Germain. L’international sénégalais, jeune espoir prometteur et passionnant qui a marqué pour son pays lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, rejoint le club dans le cadre d’un transfert définitif. Après avoir fait ses débuts au PSG à l’âge de 16 ans, l’ailier a remporté deux titres de Ligue des champions de l’UEFA, deux titres de Ligue 1, une Coupe de France et deux Supercoupes de l’UEFA. Il compte 15 sélections avec son pays et, en marquant lors de la récente Coupe du monde, il est devenu le plus jeune joueur africain à marquer lors d’une phase finale dans l’histoire de la compétition», ont officiellement communiqué les pensionnaires de Villa Park.

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Sur le départ depuis de nombreux mois, Mbaye semblait pourtant se diriger vers Anfield et Liverpool. En effet, un accord sur les bases d’un contrat d’une durée de cinq ans avait été trouvé entre l’international sénégalais (15 sélections) et les Reds, qui ont bouclé l’arrivée du désormais ex-coéquipier de Mbaye au PSG, Bradley Barcola. Néanmoins, les dirigeants de Liverpool ont perdu patience face aux exigences du PSG, qui avait fixé la barre des 70 millions d’euros lors des négociations. Une somme que Villa, qui a réussi à doubler les Reds grâce notamment aux bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et le propriétaire de Villa, Nasser Sawiris, n’aura finalement pas déboursé.

Nouvelle étape dans la carrière d’Ibrahim Mbaye

Lancé par Luis Enrique en équipe première en août 2024 à l’âge de 16 ans, Mbaye a bénéficié de la volonté du technicien espagnol d’installer les jeunes espoirs du centre de formation dans son groupe pour se faire une place. Ses qualités de vitesse et de percussion sur les côtés ont également convaincu l’ancien coach du FC Barcelone, qui en a ensuite fait un joueur utile dans la rotation en attaque.

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Fast and fearless 💨



Aston Villa is delighted to announce the signing of Ibrahim Mbaye from Paris Saint-Germain 🇸🇳 pic.twitter.com/Pr0lTJ01DR — Aston Villa (@AstonVilla) September 1, 2026

Moins utilisé par Luis Enrique à son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Mbaye s’est finalement vu montrer la porte de la sortie. Barré également par la forte concurrence en attaque avec Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, mais aussi les nouveaux arrivants Akliouche, Ferran Torres et Godts, celui qui a disputé 42 rencontres avec le PSG (4 buts et 4 passes décisives) va donc tenter d’écrire sa propre histoire à Birmingham.