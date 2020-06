Aston Villa-Chelsea : les compositions officielles

Alors que ses concurrents directs Manchester United (5e, 46 points) et Leicester (3e, 54 points) n'ont pu faire mieux que des matchs nuls, respectivement face à Tottenham et Watford, Chelsea (4e, 48 points) pourrait réaliser la bonne opération de cette 30e journée de Premier League sur la pelouse d'Aston Villa. En cas de succès, les Blues feraient coup double en distançant les Red Devils à 5 points et en revenant à 3 unités des Foxes. Une manière d’asseoir leur quatrième place virtuellement qualificative pour la Ligue des champions, avant d’accueillir Manchester City jeudi prochain. De son côté, le promu joue sa survie dans l'élite. Dix-neuvièmes mais à seulement 2 points du 16e rang occupé par Watford, les Villans vont devoir réaliser un coup. D'autant que leur calendrier sur cette fin de saison s'annonce des plus compliqués avec, entre autres, les réceptions de Wolverhampton et Manchester United ou un déplacement à Anfield.

Pour cette partie, Frank Lampard décide d'aligner un 4-3-3. Kepa garde les buts, tandis que Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta forment la ligne défensive. Au milieu on retrouve Ruben Loftus-Cheek, N'Golo Kanté, et Mateo Kovacic. Enfin l'attaque sera menée par Mason Mount à gauche, Olivier Giroud au centre et Willian à droite. Dean Smith propose également un 4-3-3. Örjan Nyland est le dernier rempart, derrière le quatuor Matt Targett, Kortney Hause, Tyrone Mings et Ezri Konsa. Un cran au-dessus John McGinn, Douglas Luiz et Conor Hourihane constituent le milieu. Jack Grealish, le remuant Keinan Davis et Anwar El Ghazi sont devant.

Les compositions des équipes :

Aston Villa : Nyland - Targett, Hause, Mings, Konsa - McGinn, Luiz, Hourihane - Grealish, Davis, El Ghazi

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



Presented by @eToro, this is how Aston Villa line up to face Chelsea! 👊#AVLCHE #AVFC pic.twitter.com/GHMFG4zAL6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 21, 2020

Chelsea : Kepa - Alonso, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta - Loftus-Cheek, Kanté, Kovacic - Mount, Giroud, Willian