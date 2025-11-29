Rien ne va plus entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Manchester City s’attaque à un crack de Premier League

Joan Laporta démonte le Real Madrid

En Espagne, « Laporta contre-attaque », affiche Sport en une. Le président du Barça a fracassé Florentino Pérez et le Real Madrid, qualifiant ses propos sur l’affaire Negreira de «déplacés» et signe d’une «barcelonite» obsessionnelle pour détourner l’attention de leurs problèmes internes. Il nie catégoriquement toute corruption arbitrale au Barça et accuse le Real d’être lui favorisé, citant les deux buts polémiques à Elche : une main de Bellingham et un choc Vinícius-Iñaki Peña qui, selon lui, privent le Barça d’une place de leader aujourd’hui. Dans Sport, on parle d’une « attaque féroce de Laporta contre Madrid ». Laporta défend les succès passés du Barça et accuse Madrid de paniquer face à un retour au sommet du club catalan. Toujours d’après le président barcelonais, Real Madrid TV et ses dossiers sur les différents arbitres du championnat est un problème. « La chaîne de télévision du Real Madrid tente d’influencer les arbitres chaque semaine. » Cette guerre verbale relance la rivalité institutionnelle.

Manchester veut se renforcer au milieu de terrain

En Angleterre, le Daily Mail nous apprend qu’on a fait d’Elliot Anderson l’une de ses cibles majeures pour 2026 et un transfert pourrait monter jusqu’à environ 115M d’euros. Nottingham Forest ne souhaite pas le vendre en janvier, mais est ouvert à une opération avant la Coupe du monde si une offre dans ces eaux arrivait sur la table. Anderson, capable de jouer en tant que milieu défensif ou en relayeur, plaît à Manchester City par sa polyvalence et parce qu’il est vu comme un futur cadre de l’Angleterre. Adam Wharton, joueur de Crystal Palace, a été ciblé, mais les Cityzens privilégient désormais Anderson. Forest, qui apprécie Rico Lewis, pourrait tenter de l’inclure dans un éventuel deal, ce qui ouvrirait la porte à un montage comprenant un échange et du cash. Parallèlement, la priorité hivernale de Man City reste un ailier, avec Antoine Semenyo de Bournemouth, pisté grâce à sa clause libératoire d’environ 75M d’euros activables en janvier.

Luis Enrique a une grande mission

Plus de deux ans après son arrivée, l’entraîneur parisien qui avait pu manifester quelques signes de lassitude après le sacre européen, conserve toujours la même exigence envers ses joueurs, le jeu et les résultats. Plus de deux ans après son arrivée dans l’Hexagone, le technicien espagnol de 55 ans reste toujours à fond, selon un habitué du Campus. Il n’a pas éprouvé le besoin de changer quoi que ce soit. Même s’il a décroché le Graal européen dont rêvait le club, "Lucho" n’a pas le sentiment d’avoir fait le tour au PSG et d’avoir achevé sa mission. Conserver la coupe aux grandes oreilles est un objectif avoué, et il y croit, car il estime ne pas avoir encore tiré tout le potentiel de son groupe, toujours réceptif pour l’instant.