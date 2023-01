OL : les premiers mots d’Amin Sarr

La suite après cette publicité

Officialisé prochainement par l’Olympique Lyonnais, le transfert d’Amin Sarr est en tout cas bouclé. Sur OL Play, la chaîne TV de l’OL, l’attaquant suédois de 21 ans s’est exprimé sur son arrivée en provenance d’Heerenveen. Il a d’abord présenté son profil : «je suis un joueur offensif percutant avec une bonne technique, une bonne vision du jeu. J’ai une bonne qualité de passe et de frappe. Je préfère jouer attaquant dans une attaque à deux.»

Signant un contrat jusqu’en juin 2027, il a fait le point sur son éclosion rapide : «les deux dernières saisons sont passées vite et je me suis développé. Je suis allé aux Pays-Bas il y a un an et je suis ici maintenant. Tout va très vite, je suis heureux d’être ici et j’ai hâte de débuter.»

