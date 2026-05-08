PSG : le joli geste de Luis Enrique avec ses joueurs

Au lendemain de leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, les joueurs du Paris Saint-Germain ont prolongé les festivités. Comme l’indique Le Parisien, le groupe de la capitale s’est retrouvé dans un restaurant huppé du XVIe arrondissement de Paris pour continuer de savourer ce nouveau moment historique.

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Ce dîner avait notamment été organisé par Luis Enrique, qui s’apprêtait à fêter son anniversaire, mais le coach espagnol… n’était pas présent. La table avait été réservée au restaurant Prunier, près de l’Arc de Triomphe, un établissement réputé pour ses fruits de mer. Un moment que les joueurs ont dû apprécier, puisque c’est aussi grâce à lui qu’ils s’offrent une deuxième finale consécutive en C1.