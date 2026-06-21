Union Touarga : Youness Dahmani est courtisé

Et si l’Union Touarga resignait un coup à la Tawfik Bentayeb ? Le raccourci est osé, mais la comparaison entre les deux joueurs s’impose. Comme l’attaquant de 24 ans, Youness Dahmani a fait les beaux jours du club marocain et il pourrait lui aussi s’exporter en Europe prochainement. Contrairement au meilleur buteur de L2 de la saison passée, il évolue au poste d’ailier, ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire 10 buts et délivré 2 passes décisives en 24 rencontres de Botola cette saison (il reste 5 matchs de championnat).

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Rapide, ailier de percussion et dribbleur, Dahmani fait l’objet d’intérêts de gros clubs marocains selon nos informations. Celui qui était à l’origine de 50% des buts de Touarga la saison passée est aussi pisté à l’étranger. Des clubs portugais, turcs, et du Moyen-Orient apprécient son profil. Dans la continuité de sa progression, l’ailier de 25 ans aimerait désormais s’imposer en Europe. Affaire à suivre.