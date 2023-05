PSG : Christophe Galtier reste méfiant pour le titre

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse après la victoire (3-1) du PSG à Troyes, Christophe Galtier est apparu plus décontracté que les semaines passées. Pourtant, malgré ce succès important dans la course au titre - ce dernier permet au PSG de conserver 6 longueurs d’avance sur le RC Lens - le technicien parisien s’est voulu très prudent. «J’ai suivi le match de samedi soir. On a un second qui est très performant, très difficile. Nous, on a une seconde partie de saison difficile. Il fallait l’emporter», a tout d’abord lancé Galtier avant d’ajouter.

«Je disais à mes joueurs qu’on entrait dans une période avec des matches déterminants et qu’il fallait avoir l’envie de gagner des matches en faisant des efforts». Un message clair, d’autant que pour l’ancien coach des Aiglons, rien est encore joué. Le championnat est-il plié ? «Non. Il faudra l’emporter contre Ajaccio. Je ne vois pas Lens faire de faux pas. Il ne faudra pas en faire». Première réponse dès le week-end prochain contre Ajaccio…

