Juventus : Weston McKennie, la bannière étoilée d'Andrea Pirlo

Dans le viseur de l'AS Monaco, d'Everton et de Southampton, Weston McKennie (22 ans) a surpris son monde cet été en rejoignant la Juventus. Un prêt avec option d'achat de 18 millions d'euros (+7 millions d'euros de bonus) qui interrogeait. Certes jeune et intéressant du côté de Schalke 04 où il a livré trois saisons pleines, le milieu de terrain américain n'avait pas le profil le plus clinquant. Disposant peu de références malgré 6 matches de Ligue des Champions et 75 matches de Bundesliga avec son club, il arrivait en tant que joueur de complément. Travailleur et surtout polyvalent, il montrait une régularité, mais pas forcément un potentiel illimité comme l'explique notre confrère de Fussball Transfers Tristan Bernert : «l'impression avec McKennie c'était qu'il est un joueur travailleur, hargneux et fiable, qui a une technique correcte, mais rien de spécial. Les différents entraîneurs de Schalke 04 l'utilisaient à différentes positions. Il jouait en défense centre, en tant qu'arrière droit, 6, 8, 10, Tedesco l'utilisait parfois même comme attaquant, ce qui était étrange. Mais au milieu de terrain et en défense, il faisait toujours un travail solide.»

Un élément précieux pour un groupe et qui a souvent permis à Schalke 04 d'avoir quelques garanties. Cependant, il restait sur six mois compliqués au moment où la Juventus a décidé de miser sur lui, on est bien loin du pari à faible prise de risques. «Quand Schalke est entré dans une crise en Janvier 2020, McKennie n'a pas été assez bon pour les aider à s'en sortir. C'était évident qu'il était talentueux dans une mauvaise équipe, mais je pense que personne ne pensait qu'il irait à la Juventus et y réussirait ensuite» poursuit Tristan Bernert. Car oui, Weston McKennie dépasse actuellement les attentes. Déjà auteur de 32 matches avec la Juventus pour 5 buts et 2 passes décisives, il dispose de statistiques similaires à celles qui disposaient après 3 ans à Schalke 04. Mieux, sa polyvalence sied idéalement à Andrea Pirlo qui fait souvent tourner entre le 3-5-2 et le 4-4-2. Ainsi, Weston McKennie a joué à tous les postes du milieu de terrain. Aussi bien milieu gauche que milieu droit ou bien que milieu relayeur et milieu défensif. À certains moments il a même évolué dans une position plus avancée.

Une très belle surprise

«Weston a surpris tout le monde, c'était certainement la signature la moins attendue de l'été de la Juventus. Son choix a également en partie modifié les paramètres du mercato de la Juventus, qui s'était récemment concentré sur des joueurs expérimentés avec de gros salaires. Weston est l'un des joueurs les plus emblématiques à venir en Italie ces dernières années. Il vient des États-Unis, une nation que l'on sous-estime encore pour sa production de footballeurs. Désormais, lui, Dest, Pulisic, Adams, Giovanni Reyna et bien d'autres démontrent que les footballeurs qui sont nés et ont grandi aux États-Unis peuvent être bons» nous explique Luca Bianchin, journaliste pour la Gazzetto dello Sport.

Décisif dans deux grands matches face à l'AC Milan (3-1) et le FC Barcelone (3-0) où il a marqué à chaque fois un but, le milieu américain sait saisir ses occasions. Une véritable force de caractère et une personnalité qui lui ont permis de s'imposer dans l'effectif malgré son profil atypique. Luca Bianchin poursuit : «McKennie a commencé comme l'un des quatre milieux de terrain de l'équipe, aux côtés de Rabiot, Arthur et Bentancur, Ramsey étant davantage considéré comme un meneur de jeu. Dès le premier match amical, il était entendu qu'il pouvait trouver amplement de l'espace. Et rapidement Weston est devenu un meneur de jeu de couloir, un rôle dans lequel il n'était pas attendu. Au milieu du terrain, il a apporté de l'intensité et des insertions, donc la capacité d'aller frapper et de marquer, deux caractéristiques qui manquaient un peu aux milieux de terrain de la Juve, bons en dribble, mais pas très dangereux dans l'autre zone. Dans le vestiaire, je pense qu'il a apporté sympathie et application. Il est arrivé dans un contexte de rêve pour lui, il est logique de s'entraîner au maximum.»

Au-delà de son niveau, Weston McKennie s'illustre par son état d'esprit. Toujours souriant et rapidement intégré dans l'équipe, il se distingue par un grand engagement, ce qui est fortement apprécié.« Il fut parmi les premiers à prendre position dans l'histoire de George Floyd, avec ce brassard avec lequel il demanda justice. Dans le monde du football italien, où l'engagement civil n'est pas si courant, c'est bien d'avoir quelqu'un d'aussi attentif que lui» souligne Luca Bianchin. Assez bluffé par l'adaptation express de son joueur, l'entraîneur Andrea Pirlo n'avait d'ailleurs pas hésité à vanter ses mérites en conférence de presse : «McKennie est jeune et il a encore une grande marge de progression. Nous avons été les plus rapides à le faire signer et nous sommes heureux qu'il fasse partie de l'équipe. C'est un gars humble qui veut toujours s'améliorer, surtout au niveau technique. Il doit s'améliorer lorsqu'il reçoit le ballon, mais il sait que ce n'est qu'un point de départ.» Seulement âgé de 22 ans et malgré quelques lacunes techniques, il sait qu'il ne devra pas se relâcher, mais sa trajectoire ascendante laisse place à beaucoup d'espoirs comme l'évoque Luca Bianchin : «apparemment, il n'a pas la qualité technique pour devenir une star de haut niveau, mais il est jeune et il s'améliore rapidement. Comme on dirait aux États-Unis, Sky is the Limit (le ciel est la limite).» Attendu ce soir contre le FC Porto en Ligue des Champions après la défaite 2-1 de l'aller, l'Américain essayera d'inverser la tendance avec son équipe afin d'éviter que le ciel lui tombe sur la tête.