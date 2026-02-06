OM : Chris Waddle juge l’arrivée d’Endrick à l’OL

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, Chris Waddle (65 ans), ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille entre 1989 et 1992, a évoqué la signature d’Endrick à l’Olympique Lyonnais durant ce mercato hivernal. Joueur du club phocéen à 140 reprises toutes compétitions confondues, l’ancien ailier semble suivre de près le championnat de France. Par ailleurs, l’ancien international s’est exprimé sur le choix de carrière du jeune Brésilien âgé de 19 ans. D’après lui, cette étape dans l’hexagone en Ligue 1, pourrait l’aider à trouver une stabilité et une continuité qui lui ont jusqu’ici manqué, notamment au Real Madrid.

« Il faut être honnête : s’il s’était imposé au Real Madrid, il ne serait pas à Lyon aujourd’hui. C’est donc un pari. Il sera évidemment très bien payé. Espérons que ce passage à Lyon lui permette de se relancer, de gagner du temps de jeu et de la régularité. Les attentes autour de lui ont été énormes, peut-être trop pour un joueur aussi jeune. Lyon peut lui offrir un environnement plus calme, sans la pression permanente. Et peut-être que l’on verra enfin le véritable Endrick », a-t-il notifié au média, démontrant une réelle confiance en lui. Auteur de cinq buts et une passe décisive en cinq rencontres avec l’OL, le joueur qui lutte pour rejoindre la Seleçao au Mondial 2026 rentre un peu plus dans le cœur des supporters rhodaniens, et donne visiblement confiance à l’ex-Marseillais.