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Ballon d’Or : Diego Simeone a fait son choix

Par Dahbia Hattabi
Lionel Messi @Maxppp

Dans quelques semaines, le Ballon d’Or 2026 sera désigné. Pour le moment, il est difficile de savoir qui sera l’heureux élu. Kylian Mbappé, Lamine Yamal; Harry Kane et bien d’autres, dont des joueurs du PSG, sont des prétendants sérieux.

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Mais pour Diego Simeone, il n’y a qu’un seul candidat crédible. « Messi, sans aucun doute. Après la Coupe du Monde qu’il a réalisée et son âge ? Messi, sans aucun doute», a lancé l’Argentin face à la presse. La Pulga appréciera sûrement.

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