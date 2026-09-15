Ballon d’Or : Diego Simeone a fait son choix

Dans quelques semaines, le Ballon d’Or 2026 sera désigné. Pour le moment, il est difficile de savoir qui sera l’heureux élu. Kylian Mbappé, Lamine Yamal; Harry Kane et bien d’autres, dont des joueurs du PSG, sont des prétendants sérieux.

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Mais pour Diego Simeone, il n’y a qu’un seul candidat crédible. « Messi, sans aucun doute. Après la Coupe du Monde qu’il a réalisée et son âge ? Messi, sans aucun doute», a lancé l’Argentin face à la presse. La Pulga appréciera sûrement.