Ballon d’Or : Nasser al-Khelaïfi désigne ses trois favoris

Ces derniers jours, Lamine Yamal semble être devenu le nouveau grand favori dans la course au Ballon d’Or. Auteur d’un excellent début de saison avec le FC Barcelone et l’Espagne, l’attaquant de 19 ans deviendra-t-il le plus jeune lauréat de l’histoire ? Il faudra attendre le 26 octobre prochain pour le savoir. En attendant, les journalistes présents à l’assemblée générale de l’EFC (l’association des clubs européens) ont profité de l’occasion pour inviter Nasser al-Khelaïfi à donner ses favoris pour le Ballon d’Or. Sans surprise, le patron de l’EFC soutient trois joueurs du PSG.

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« Vous allez me mettre dans le pétrin vis-à-vis des autres clubs. J’ai un grand respect pour tous les joueurs comme Kylian ou Yamal. Ce sont des joueurs exceptionnels. Je connais très bien Kylian, évidemment. C’est un joueur incroyable, talentueux, et assurément l’un des meilleurs au monde. Je choisirais forcément l’un de mes propres joueurs. Nous en avons trois : Dembélé, Kvaratskhelia et aussi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz est le seul à avoir remporté tous les trophées. Je pense donc que Dembélé, Kvara et Fabian Ruiz le méritent, car ils ont tout gagné. Je pense qu’ils ont très bien joué, ils ont été fantastiques », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC.