Le plan de Chelsea pour sortir de la crise, le Real Madrid s’enflamme pour son héros Thibaut Courtois

Potter cherche la potion magique

Outre-Manche, Chelsea fait énormément parler ce matin. Les Blues ont annoncé, hier, le recrutement en prêt jusqu’à la fin de la saison de João Félix. Mais Graham Potter a confié qu’être manager du club londonien était la chose «la plus difficile dans le football.» Et oui, les pensionnaires de Stamford Bridge sont en crise alors comme le rapporte le Daily Star, Potter fait appel à ses «4 fantastiques». En effet, le coach a réuni Thiago Silva, Jorginho, César Azpilicueta et Mateo Kovačić afin de sortir de la crise et trouver des solutions. Pour The Guardian, Potter est en plein «combat» pour sortir la tête de l’eau. Le Daily Mirror détaille un peu plus et indique que «le patron des Blues, en difficulté, tient une réunion de crise avec quatre stars pour tenter de sortir de cette mauvaise période.» Une information qui fait aussi les gros titres du Daily Express où le mot crise revient avec insistance. Espérons que Potter arrivera à conjurer le sort dans les prochaines semaines !

Le Real Madrid remercie Courtois

Il y avait aussi de la Coupe en Espagne, enfin plutôt en Arabie Saoudite, là où se déroule la Supercoupe. Et nous avions le droit à un choc hier soir entre le Real Madrid et Valence. Les deux équipes se sont départagées aux tirs au but après un match nul (1-1) dans le temps réglementaire. Et ce sont les Madrilènes qui s’en sont sortis avec 4 transformations contre 3 pour Valence. Mais le grand monsieur de cette séance a été Thibaut Courtois qui a «décidé» comme le placarde Marca ce matin. «Madrid se qualifie pour la finale aux tirs au but. Le Belge a été décisif, le jeu de Madrid a été terne face à une équipe de Valence qui a pris de l’envergure.» Pour AS, «Courtois vaut une finale» car les Merengues lui doivent beaucoup sur cette rencontre. Mais Valence aura vendu chèrement sa peau et comme l’indique Super Deporte sur sa Une, les joueurs de Gennaro Gattuso sortent «avec les honneurs».

City tombe de haut

Toujours en Angleterre où ça jouait également hier soir en Coupe de la Ligue Anglaise. Et coup de tonnerre, Manchester City est tombé contre Southampton (2-0). «Les Super Saints s’imposent face à City», placarde The Guardian ce matin. Et le gros coup réalisé par les Saints fait les gros titres de la presse anglaise comme sur la couverture du Daily Express qui ne s’en remet pas et titre que c’est «étourdissant» ! Le Daily Mail va plus loin et indique que «les Saints sont en vie» alors qu’ils galèrent en Premier League avec un 20e place au classement. Cette victoire de gala en Coupe face à City pourrait leur offrir un regain de confiance pour les prochaines semaines.