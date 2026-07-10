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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : les Bleus se sont trouvés un nouveau surnom

Par Kevin Massampu
1 min.
France 2-0 Maroc
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Au terme d’une rencontre à sens unique, l’Équipe de France a battu le Maroc ce jeudi en 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-0) et s’est ainsi qualifiée pour sa troisième demi-finale consécutive dans un Mondial. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu face aux Lions de l’Atlas, les Tricolores ont encore une fois livré une prestation réussie, renforçant davantage leur statut de favori à la victoire finale.

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Intraitables depuis le début de la compétition, les joueurs de Didier Deschamps ne cessent d’impressionner. Défensivement tout d’abord, avec seulement deux buts concédés en six rencontres disputées, et offensivement, avec un quatuor Dembélé-Olise-Mbappé-Doué (ou Barcola) qui représente un immense défi pour chaque arrière-garde adverse. Conscients de leur niveau affiché actuellement, les Bleus se sont même trouvé un surnom : selon L’Équipe, les joueurs de l’équipe de France s’autoproclament « les méchants » en interne, preuve de la confiance dégagée par ce groupe, qui affrontera l’Espagne ou la Belgique, en demi-finale, mardi.

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