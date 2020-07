David Villa accusé de harcèlement sexuel

Accusé de harcèlement sexuel présumé par un ancien travailleur du club de New York, David Villa, ancien joueur du FC Valence, du FC Barcelone et de New York City entre autres, semble stupéfait par les accusions portées à son encontre. Si le club américain a ouvert une enquête, le quotidien As révèle que David Villa a, lui, dans un communiqué tenu à affirmer que «les accusations sont absolument fausses, à New York je me suis toujours senti aimé et respecté par tous à l’intérieur et à l'extérieur du club. Il est difficile de comprendre pourquoi ces fausses accusations surgissent, quand je suis parti de New York en décembre 2018.» Ce dernier a également tenu à ne pas prendre à la légère ce problème qui touche beaucoup de monde dans cette société, mentionnant ainsi qu’il ne faut pas dire tout et n’importe quoi quand certains en souffrent réellement.

« Le harcèlement est un problème majeur pour la société. Il est très malheureux pour ceux qui ont souffert du harcèlement que d’autres personnes utilisent comme excuse pour porter de fausses accusations. Je supplie toute personne ou moyen de communication qui respecte mon droit à la présomption d’innocence ». Dans la tourmente, l’ancien international de la Roja âgé de 38 ans se serait certainement bien passé de cette histoire et devrait en savoir plus dans les jours à venir, l’enquête poursuivant son cours.