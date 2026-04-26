Nantes : Luis Castro réplique aux attaques de Waldemar Kita

Dans un climat déjà très tendu autour du FC Nantes, Luis Castro a tenu à répondre fermement aux critiques formulées par Waldemar Kita. Dans une interview accordée à Eurosport, le président nantais avait vivement attaqué son ancien entraîneur, le qualifiant notamment « d’éducateur » incapable de réussir au haut niveau et estimant qu’il « fallait le dégager » dès les matches amicaux. Des propos qui ont provoqué une réaction rapide du technicien portugais, aujourd’hui sur le banc de Levante.

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Dans ce texte, Luis Castro refuse d’entrer dans une surenchère médiatique, mais tient à défendre son parcours et son intégrité. « Luis Castro est pleinement concentré sur son club actuel… le parcours professionnel de Luis Castro est largement reconnu par de nombreux acteurs du football », indique son entourage selon RMC Sport, rappelant qu’il a rapidement retrouvé un projet après son départ de Nantes. Le communiqué précise également qu’il « se réserve le droit, si nécessaire, d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation », laissant clairement entendre qu’une action en justice n’est pas exclue face aux déclarations de son ancien président. Affaire à suivre…