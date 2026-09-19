Arsenal : le gros craquage de Mikel Arteta contre ses joueurs après la défaite à Brighton

Arsenal est brutalement retombé sur terre. Invaincus depuis sept rencontres toutes compétitions confondues et toujours sans défaite en Premier League cette saison, les Gunners ont sombré sur la pelouse de Brighton (3-0). Gross et Kostoulas avaient déjà placé les Seagulls en excellente position avant la pause, avant qu’Andres ne parachève la démonstration en seconde période. Il faut remonter au mois d’avril et à une défaite contre Manchester City pour retrouver la trace du précédent revers d’Arsenal en championnat.

La suite après cette publicité

Une prestation qui a provoqué la colère de Mikel Arteta. « Extrêmement déçu, mais avant tout, je pense qu’il faut féliciter Brighton pour sa victoire. Ils la méritent, ils étaient la meilleure équipe », a reconnu le technicien espagnol après la rencontre. « Brighton était bien au-dessus de nous. Il y a certains fondamentaux qu’il faut respecter en Premier League et nous en étions très loin. Le nombre d’erreurs techniques que nous avons commises… nous n’avons respecté aucun principe de jeu. Nous étions toujours sur la défensive. Ils avaient un autre tranchant », a regretté Arteta.

La suite après cette publicité

Mikel Arteta appelle à la remobilisation après la trêve

Le technicien de 44 ans avait d’ailleurs rapidement compris que son équipe passait à côté de son match. « Dès la première remise en jeu, on le sentait, c’était tellement évident. Nous nous sommes mis en difficulté une fois, deux fois, trois fois, et nous devons nous en sortir beaucoup plus rapidement », a-t-il expliqué. Un constat partagé dans le vestiaire par Bruno Guimarães : « Je pense qu’aujourd’hui est un jour à oublier. Tout ce que nous avons essayé a échoué. Bravo à Brighton aussi, mais nous ne pouvons pas accepter cela ici », a pesté le milieu de terrain.

Arteta veut désormais faire de cette claque un avertissement pour la suite de la saison. « C’est une grande leçon pour nous. Ce que l’équipe a accompli depuis la Coupe du monde est remarquable. Mais aujourd’hui, il y a encore beaucoup à apprendre », a-t-il ajouté. La trêve internationale arrive donc à point nommé pour Arsenal, qui va devoir réagir avant d’entamer les choses sérieuses.