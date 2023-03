David Bettoni explique le choix Sion

Ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni vole de ses propres ailes. En début de semaine, il a été nommé à la tête du FC Sion. Puis, il s’est présenté face à la presse pour expliquer son choix. Ses propos ont été relayés par Blick. «Le contact a été tout de suite bon avec le président Christian Constantin. Les premiers contacts remontent à jeudi dernier. J’ai senti quelqu’un de passionné, qui a pris du temps pour m’appeler plusieurs fois. Il s’est aussi renseigné sur mon parcours, surtout avant le Real Madrid, au sein des clubs amateurs avec des jeunes. Malgré la situation actuelle, Sion est le club idéal pour moi.»

En Suisse, il va occuper un nouveau rôle, lui qui sort donc de l’ombre de Zizou. «Quand tu es adjoint, tu as une posture à respecter. Tu es à ta place et c’est une question de bon sens. Cela dit, j’ai été programmé pour être numéro 1, réagit le principal intéressé. J’ai commencé ma carrière en 2004 déjà, d’abord avec des joueurs âgés entre 14 à 21 ans. Même si le monde professionnel est plus complexe, c’est le même métier. Il faut fédérer une équipe autour d’un projet. Donner l’exemple, pas seulement par la parole, mais aussi par les actes.»

