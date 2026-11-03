Ligue des Champions : Galatasaray domine Stuttgart, le Sporting sort la tête de la crise avant Fonseca

Le Galatasaray a parfaitement lancé sa rencontre face à Stuttgart au Rams Park. Les Turcs ont rapidement pris les commandes grâce à un doublé express de Batrakov, auteur de deux réalisations en l’espace de trois minutes (12e, 15e). Une entame idéale pour les Stambouliotes, qui ont ensuite réussi à conserver leur avantage malgré les tentatives allemandes. Stuttgart a également été handicapé par la sortie de Karazor, remplacé par Yanik Spalt dès la 18e minute. La première période a été particulièrement hachée, avec plusieurs avertissements distribués à Undav (38e), Yilmaz (39e) et Spalt (45e). Au retour des vestiaires, Galatasaray a continué de défendre son avantage de deux buts dans une rencontre de plus en plus tendue. Prömel (61e) et Sallai (62e) ont à leur tour été avertis, portant à six le nombre de cartons jaunes distribués depuis le coup d’envoi. Malgré la pression allemande, les Turcs ont conservé leur avance et se sont dirigés vers une victoire précieuse à domicile (2-0).

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Le Sporting a longtemps buté sur le Shakhtar Donetsk lors d’une première période disputée à Stamford Bridge, à Londres. Les deux formations n’ont pas réussi à se départager avant la pause, malgré plusieurs tentatives de part et d’autre. Il a finalement fallu attendre le retour des vestiaires pour voir les Portugais débloquer la situation. À la 59e minute, Doumbia a trouvé le chemin des filets et permis au Sporting de prendre les commandes de cette rencontre de Ligue des Champions. Un avantage précieux pour les visiteurs, qui ont alors obligé les Ukrainiens à sortir davantage pour tenter de revenir. Le Shakhtar a tenté de réagir dans la foulée, mais le Sporting a conservé son avantage au tableau d’affichage. Araujo a été averti à la 66e minute, avant que Newerton ne remplace Mendoza deux minutes plus tard. Les Ukrainiens devaient désormais trouver les ressources offensives pour recoller au score, face à une équipe portugaise qui gérait son avance pour empocher cette précieuse victoire avant l’arrivée de Fonseca (0-1).