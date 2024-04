FC Barcelone : Ronald Araujo pose un gros problème

Mardi, Ronald Araujo a vécu une sale soirée. Après avoir réalisé une belle partie au Parc des Princes la semaine dernière, l’Uruguayen est totalement passé à côté du rendez-vous face au Paris Saint-Germain mardi soir. Titulaire dans le 4-3-3 mis en place par Xavi, il avait plutôt bien démarré, se montrant très agressif face aux attaquants franciliens. Peut-être un peu trop puisqu’il a commis une grosse faute sur Bradley Barcola à l’entrée de la surface. Résultat : il a été expulsé par l’arbitre et a laissé son équipe à dix contre onze alors qu’elle menait 1 à 0. La suite, on la connaît. Paris a marqué 4 buts et s’est qualifié pour les 1/2 finales de la Ligue des champions.

Une terrible déception pour Araujo, qui a ensuite été pointé du doigt par son coéquipier Ilkay Gündogan. « Je suis déçu, très déçu. C’était entre nos mains et nous l’avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo ? C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… » Un déballage sur la place publique qui n’a pas été du goût de plusieurs joueurs catalans, dont Sergi Roberto et Jules Koundé, qui ont réagi sur les réseaux sociaux. De son côté, Sarah Gündogan, l’épouse de l’Allemand, a défendu le milieu de terrain sur Instagram.

Un départ cet été ?

Discret depuis l’élimination, Araujo est finalement sorti du silence hier pour évoquer cette polémique. « Je préfère garder ce que je pense pour moi. J’ai des codes et des valeurs qu’il faut respecter.» Une réponse sèche qui n’arrange donc pas vraiment les choses. Mais Mundo Deportivo explique que "Gundo" s’est exprimé devant le groupe pour indiquer que son but n’était pas de critiquer ou blesser quelqu’un. Le média catalan ajoute qu’il ne s’est pas encore expliqué avec l’Uruguayen mais qu’il est prêt à le faire si cela est nécessaire. Au centre des débats depuis le match de mardi, le cas du défenseur uruguayen est aussi discuté en interne selon Sport. Ainsi, le média espagnol explique que son avenir divise au Barça.

Le président Joan Laporta veut continuer d’avancer avec le joueur, dont la priorité est visiblement de rester en Catalogne où son contrat court jusqu’en juin 2026. Mais en cas de prolongation, les Culés devront mettre la main à la poche et augmenter significativement son salaire. Tout le monde n’est pas d’accord justement chez les Blaugranas. Sport indique que plusieurs dirigeants sont prêts à ouvrir la porte et à le vendre cet été. Si une offre atteint ou dépasse les 80 millions d’euros, ils souhaitent dire oui. La Premier League et le Bayern Munich, qui le suit depuis des mois, sont la cible du FCB. D’ailleurs, Esport3 indique que les représentants d’Araujo négocient avec les Bavarois. Le cas Araujo va encore poser des problèmes au Barça, qui est totalement divisé sur son avenir.