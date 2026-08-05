Lille recalé pour une recrue à 10 M€

Lille a tenté sa chance pour Gjivai Zechiël cet été, mais Feyenoord s’est montré inflexible. Selon 1908.NL, le club néerlandais a repoussé une offre estimée à 10 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente, convaincu que son milieu de terrain de 22 ans représente un élément clé de son projet sportif.

La suite après cette publicité

Cette décision se confirme aujourd’hui puisque Feyenoord est passé à l’action pour sécuriser l’avenir de Zechiël. Les dirigeants rotterdamois lui ont transmis une offre de prolongation de contrat afin de le conserver sur le long terme, récompensant ainsi une pré-saison très convaincante qui le rapproche d’une place de titulaire.