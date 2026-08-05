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Ligue 1

Lille recalé pour une recrue à 10 M€

Par Sasha Nahon
1 min.
Olivier Letang @Maxppp

Lille a tenté sa chance pour Gjivai Zechiël cet été, mais Feyenoord s’est montré inflexible. Selon 1908.NL, le club néerlandais a repoussé une offre estimée à 10 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente, convaincu que son milieu de terrain de 22 ans représente un élément clé de son projet sportif.

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Cette décision se confirme aujourd’hui puisque Feyenoord est passé à l’action pour sécuriser l’avenir de Zechiël. Les dirigeants rotterdamois lui ont transmis une offre de prolongation de contrat afin de le conserver sur le long terme, récompensant ainsi une pré-saison très convaincante qui le rapproche d’une place de titulaire.

Pub. le - MAJ le
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