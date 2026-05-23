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Liga : Kylian Mbappé termine encore Pichichi

Par Jordan Pardon
Kylian Mbappé contre le Betis @Maxppp

Kylian Mbappé remet le couvert. Pour sa première saison en Espagne l’an passé, le capitaine des Bleus avait terminé meilleur buteur du championnat avec 31 réalisations, bien loin devant le Barcelonais Robert Lewandowski et ses 27 buts.

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Cette saison, le Français a remis ça en terminant à nouveau en tête du classement des buteurs du championnat espagnol. Kylian Mbappé boucle sa saison avec 25 réalisations en 31 rencontres, et devance ainsi l’attaquant de Majorque, Vedat Muriqi, auteur de 22 buts en championnat.

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