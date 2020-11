AC Milan - LOSC : les compositions officielles

C'est tout simplement le choc du groupe H. L'AC Milan, leader avec deux succès en autant de rencontres, accueille à San Siro le LOSC de Christophe Galtier, deuxième avec 4 points, pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Et ce rendez-vous alléchant, Stefano Pioli fait dans le classique en disposant les siens en 4-2-3-1. Gianluigi Donnarumma est le dernier rempart, derrière une ligne défensive composée de Theo Hernández, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer et de Diogo Dalot.

Un cran plus haut, Franck Kessié accompagne Sandro Tonali, alors que Brahim Díaz, Rade Krunic et Samu Castillejo forment un trident en soutien de l'inaltérable Zlatan Ibrahimovic. En face, Galtier sot aussi l'artillerie lourde. Mike Maignan est protégé par un quatuor Domagoj Bradaric, Sven Botman, José Fonte et Zeki Celik. Au milieu, Renato Sanches et Xeka sont associés à la récupération, tandis que Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné sont sur les ailes. Devant, Yusuf Yazici est légèrement en retrait pas rapport à Jonathan David.

Les compositions des équipes :

Milan : Donnarumma - Hernández, Romagnoli, Kjaer, Dalot - Kessié, Tonali, Krunic - Díaz, Castillejo, Ibrahimovic.

LOSC : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Celik - Sanches, Xeka, Bamba, Ikoné - Yazici, David.