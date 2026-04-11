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Ligue 1

L’OM repart en stage à Marbella

Par Jordan Pardon
1 min.
Habib Beye @Maxppp

Un de plus. Après s’être déjà rendus à Marbella fin février suite au départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée d’Habib Beye, les joueurs de l’OM vont repartir en stage pour quelques jours. D’après RMC Sport, ils se rendront à nouveau à Marbella, sur la Costa del Sol, à partir de lundi.

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L’objectif de ce stage ? Resserrer les liens et rester soudé pour garder le cap sur la fin de saison. Le groupe marseillais reste pleinement concentré sur son objectif de qualification en Ligue des Champions, réaffirmé avec autorité par Frank McCourt hier en conférence de presse. A leur retour, les Phocéens se rendront directement à Lorient pour leur prochain match fixé le samedi 18 avril (17h), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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