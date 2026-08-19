La LFP annonce que PSG-Rennes est délocalisé au Roazhon Park !

Le scénario était évoqué ces dernières heures, il est désormais officiel : PSG-Rennes ne se jouera pas au Parc des Princes ce dimanche. Comme cela était révélé depuis la fin d’après-midi, en raison de l’état très dégradé de la pelouse parisienne du Parc des Princes rendant un match de football impossible, la LFP a décidé d’inverser la rencontre. Le match comptant pour la première journée de Ligue 1 se disputera donc au Roazhon Park, dimanche 23 août à 20h45.

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La LFP a publié ce mercredi son communiqué officiel, dans lequel elle explique les raisons de cette décision. « Informée le 17 août par le Paris Saint-Germain de l’état de la pelouse du Parc des Princes, la LFP a procédé dès ce 19 août au matin à la visite d’un bureau d’étude spécialisé et d’un délégué pour procéder à l’examen approfondi de l’aire de jeu. À l’issue de cet examen, il a été constaté que l’état actuel de la pelouse ne permettait pas d’assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la Commission des Compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l’impossibilité pour le Paris Saint-Germain d’organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l’organisation de la rencontre comptant pour la 1ère journée ce dimanche 23 août à 20h45. La Commission des Compétitions décide donc de procéder à l’inversion de la rencontre qui se tiendra donc au Roazhon Park ce dimanche 23 août à 20h45. La LFP remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre. »