Le nouveau geste de Zinedine Zidane pour l’Algérie

Zinedine Zidane, en plus d’être un joueur légendaire et un entraîneur en train de le devenir, est un homme généreux. En ces temps de crise sanitaire du coronavirus, le reprise du football est perturbée mais c’est surtout la vie quotidienne qui se complique, notamment dans les pays un peu plus modeste.

Comme l’Algérie, pays d’origine du champion du monde 1998 et coach du Real Madrid, où le Français a fait un nouveau geste pour aider à gérer la crise. Zidane avait déjà apporté son aide aux hôpitaux de Bégaia et Tizi Ouzou le mois dernier. C’est maintenant l’établissement de Sétif qui vient de recevoir un grand nombre de matériel médical, dont deux lits de réanimation tout équipés.