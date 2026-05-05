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Ligue des Champions

LdC: le Bayern refuse de laisser le même hôtel de la finale 2025 au PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Harry Kane @Maxppp
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Bayern Munich PSG
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À la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, une tension logistique s’est invitée en marge du match autour du choix de l’hôtel des deux équipes. Le Bayern, qui occupe habituellement l’Infinity Hotel & Conference Resort lors de ses mises au vert, a refusé de céder l’établissement au club parisien, invoquant son statut de «maison» et de match à domicile. C’est ici que les Parisiens avaient créché lors de la finale 2025 remportée (5-0) contre l’Inter Milan.

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Privé de cette option et du Hilton Munich City en rénovation, le PSG s’est finalement tourné vers l’Andaz Munich Schwabinger Tor pour son séjour. La délégation parisienne doit arriver ce mardi à Munich, avant de rejoindre directement son hôtel puis de préparer la rencontre avec la traditionnelle conférence de presse et l’entraînement de veille de match.

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