Serie A : la Juventus renverse Cagliari

Pour le compte de la 32e journée de Serie A, Cagliari (17e, 25 pts) et la Juventus (4e, 59 pts) se défiaient ce samedi soir sur la pelouse de la Sardegna Arena. Alors que les locaux devaient mettre fin à une série de quatre défaites pour se donner un peu d'air en bas du classement, les Bianconeri voulaient eux renouer avec la victoire en championnat pour conforter cette quatrième place synonyme de qualification en C1.

La suite après cette publicité

La rencontre commençait mal pour les visiteurs puisque Joao Pedro ouvrait le score (10e, 1-0). Le Français Rabiot pensait alors égaliser mais son but était refusé pour une main (23e). Finalement, De Ligt se chargeait de réveiller la Vieille Dame endormie avant la pause (45e, 1-1). En deuxième période, Vlahovic délivrait les siens pour la victoire (75e, 1-2). La Juve s'imposait et prenait six points d'avance sur son poursuivant, l'AS Rome. Cagliari restait 17e au classement.